Эксперт объяснил, почему в России бьются самолеты по вине пилотов

Многие пилоты гражданской авиации не имеют навыков управления самолетом в ручном режиме и при сбое бортовой автоматики могут потерять контроль над ситуацией, считает бывший замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

В 2019 году в России 17 авиакатастроф унесли 67 жизней. Самая страшная из них произошла в Шереметьево, когда, как установило следствие, из-за неверных действий пилота лайнера Superjet 100 погиб 41 человек.

«На мой взгляд, истинная причина резонансных авиационных происшествий последнего времени в том, что два вектора развития самолетостроения — человеческий фактор и техногенный — движутся не параллельно, а совершенно в разные стороны», — сказал в интервью «Российской газете» Смирнов.

По его словам, автоматика, роботизация, компьютеризация обернулись для безопасности полетов совершенно неожиданной и опасной стороной. «Самолетостроители в погоне за сверхприбылями стремятся напичкать самолеты электроникой, которая позволяет минимизировать издержки», — добавил эксперт.

«Бог из машины»

«Авиакомпании только "за". Но электронная начинка выключает пилотов из управления. Превращает их в компьютерных операторов, а "киберы" иногда бастуют. И это подтвердили катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии, где летчики не были обучены и натренированы должным образом. Результат? Почти 350 жертв принесено роботу "богу из машины"», — отметил Смирнов.

#Транспорт и дороги Подсчитан шанс погибнуть в самолете

Сейчас проблемой эффективного взаимодействия человека и машины плотно занимаются эксперты, все государства. Задача найти золотую середину — непростая. «Если командир только нажимает на кнопки в определенной последовательности, он теряет навык ручного пилотирования. А ведь это последний гарант жизни пассажиров в случае отказа техники», — обратил внимание эксперт.

Эти задачи в каждой стране должен регулятор. Наш регулятор сделать это сегодня не может, уточнил Смирнов. В 2013 году вступило в силу норма Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В ней четко прописано: каждая из 192 стран — членов ИКАО должна иметь госпрограмму обеспечения безопасности полетов.

«У нас такой нет. Точнее, есть покрытая мхом программа 2008 года, которая абсолютно не соответствует современным задачам. Не определена персональная ответственность за безопасность полетов», — подчеркнул экс замминистра гражданской авиации СССР.