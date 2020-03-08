НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эксперт объяснил, почему в России бьются самолеты по вине пилотов

Источник:
«Российская газета»
222 0
Фото: © СК РФ

Многие пилоты гражданской авиации не имеют навыков управления самолетом в ручном режиме и при сбое бортовой автоматики могут потерять контроль над ситуацией, считает бывший замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

В 2019 году в России 17 авиакатастроф унесли 67 жизней. Самая страшная из них произошла в Шереметьево, когда, как установило следствие, из-за неверных действий пилота лайнера Superjet 100 погиб 41 человек.

«На мой взгляд, истинная причина резонансных авиационных происшествий последнего времени в том, что два вектора развития самолетостроения — человеческий фактор и техногенный — движутся не параллельно, а совершенно в разные стороны», — сказал в интервью «Российской газете» Смирнов.

По его словам, автоматика, роботизация, компьютеризация обернулись для безопасности полетов совершенно неожиданной и опасной стороной. «Самолетостроители в погоне за сверхприбылями стремятся напичкать самолеты электроникой, которая позволяет минимизировать издержки», — добавил эксперт.

«Бог из машины»

«Авиакомпании только "за". Но электронная начинка выключает пилотов из управления. Превращает их в компьютерных операторов, а "киберы" иногда бастуют. И это подтвердили катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии, где летчики не были обучены и натренированы должным образом. Результат? Почти 350 жертв принесено роботу "богу из машины"», — отметил Смирнов.

#Транспорт и дороги
Подсчитан шанс погибнуть в самолете

Сейчас проблемой эффективного взаимодействия человека и машины плотно занимаются эксперты, все государства. Задача найти золотую середину — непростая. «Если командир только нажимает на кнопки в определенной последовательности, он теряет навык ручного пилотирования. А ведь это последний гарант жизни пассажиров в случае отказа техники», — обратил внимание эксперт.

Эти задачи в каждой стране должен регулятор. Наш регулятор сделать это сегодня не может, уточнил Смирнов. В 2013 году вступило в силу норма Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В ней четко прописано: каждая из 192 стран — членов ИКАО должна иметь госпрограмму обеспечения безопасности полетов.

«У нас такой нет. Точнее, есть покрытая мхом программа 2008 года, которая абсолютно не соответствует современным задачам. Не определена персональная ответственность за безопасность полетов», — подчеркнул экс замминистра гражданской авиации СССР.

Еще по теме
Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе
Злобный пес в Приангарье сорвался с цепи и искусал двухлетнего ребенка
Водителя маршутки в наркотическом опьянении задержали в Красноярске
Бродячие собаки напали на чиновника в Чите возле баков с мусором
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал уголовных дел за осквернение воинских памятников
•
Трех новых заболевших коронавирусом выявили в России
•
Эксперт объяснил, почему в России бьются самолеты по вине пилотов
•
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь 07.03.2020 14:57
Гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутске
Сибирь 07.03.2020 13:29
Самое популярное
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
9032
Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли
6987
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
4130
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
3997
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал уголовных дел за осквернение воинских памятников
•
Трех новых заболевших коронавирусом выявили в России
•
Эксперт объяснил, почему в России бьются самолеты по вине пилотов
•
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу
Подробности
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Argentum Mushroom

1. <...> включая сдачу покупку экзамена на знание русского языка.©2.<...> близких к России в культурном...

Argentum Mushroom

Мы поняли, что Ctrl+V и Ctrl+C ты освоил, сказать что хотел?Мордор угрожает НАТАшке?

Uynachalnica

Еще конституцию поменять не успели, а тут снова законодательные инициативы посыпались.

лачинов

Из государств "близких в культурном отношении" думаю особого притока ожидать не следует. А вот из стран...

Иркут 69

Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Молдавия. Все те страны, где уровень жизни ниже российского. Казахи,...