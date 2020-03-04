Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big

Певица Jerry Heil отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.

«Мне кажется, или мы уже знаем победителя "Евровидения" @littlebigband (официальный аккаунт Little Big)», — написала певица в Instagram.

Подписчики тут же ополчились на соотечественницу, обвиняя ее в том, что некорректно поддерживать музыканта-конкурента на музыкальном конкурсе. Jerry Heil не стала оправдываться, а просто закрыла комментарии к своей публикации.

Jerry Heil принимала участие в национальном отборе Украины на конкурс, но в нем победила группа Go-A, которая и представит страну на «Евровидении-2020». В прошлом году все музыканты, участвовавшие в отборе,отказались ехать на «Евровидение» по политическим причинам.

«Евровидение» пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Россию на конкурсе представит группа Little Big, известная своими яркими и провокационными клипами. Исполнители музыкального коллектива пообещали россиянам веселую песню и отличную хореографию.