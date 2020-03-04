Подросток в Забайкалье застрелил отца из обреза

Подросток из села Ломы Забайкальского края поссорился с отцом и застрелил его. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник юноша из села Ломы во время ссоры с отцом схватил ружье и несколько раз выстрелил в мужчину. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По данным следствия, убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом.

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Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). Максимальное наказание за это деяние предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Жители села вместе с родственниками юноши собирают деньги на адвоката и настаивают, что отец регулярно избивал сына. В ночь, когда произошла трагедия, отец якобы вернулся домой пьяным и сразу накинулся на сына.

Бил юношу кулаками, табуреткой, а затем взял нож, приставил лезвие к его горлу и заявил, что сначала зарежет парня, а затем его мать. Подросток вырвался, взял охотничий обрез в коровнике и два раза выстрелил в отца, пишет РИА Новости со ссылкой на сестру подозреваемого.

Жители села знают, как относился погибший к сыну и поэтому готовы помогать матери подростка, в том числе и деньгами на хорошего адвоката.