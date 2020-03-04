Диденко поделилась подробностями семейной жизни после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко, известная как аптечный ревизорро, рассказала подписчикам в соцсети о том, что последние два месяца супружеской жизни были для нее идеальными.

Диденко с мужем и друзьями отмечала свой день рождения в одной из московских саун. Муж приготовил ей сюрприз — он высыпал сухой лед в бассейн, чтобы создать эффект густого дыма над водой. Но гости и сам Валентин Диденко пренебрегли мерами безопасности и прыгнули в бассейн. В результате трое человек, в числе которых супруг именинницы, погибли.

Екатерина Диденко после трагедии продолжила делиться с подписчиками в Instagram своей личной жизнью и переживаниями, связанными с трагедией. Она рассказала, что за 10 лет совместной жизни с Валентином они практически не ругались и жили душа в душу. А последние два месяца вообще были идеальными в их отношениях.

«То, что произошло, это трагическая случайность, это такие стечения обстоятельств. Вот не повезло нам», — сказала сквозь слезы Екатерина Диденко в Stories.

Ранее Диденко сообщала подписчикам, что будет кремировать тело мужа, ссылаясь на то, что это было его желанием. Свой прах он просил развеять над полем. У Екатерины осталось без отца двое маленьких детей — малышам два и четыре года.