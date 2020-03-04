НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Диденко поделилась подробностями семейной жизни после гибели мужа

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Фото: ©didenko.katerina instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко, известная как аптечный ревизорро, рассказала подписчикам в соцсети о том, что последние два месяца супружеской жизни были для нее идеальными.

Диденко с мужем и друзьями отмечала свой день рождения в одной из московских саун. Муж приготовил ей сюрприз — он высыпал сухой лед в бассейн, чтобы создать эффект густого дыма над водой. Но гости и сам Валентин Диденко пренебрегли мерами безопасности и прыгнули в бассейн. В результате трое человек, в числе которых супруг именинницы, погибли.

Екатерина Диденко после трагедии продолжила делиться с подписчиками в Instagram своей личной жизнью и переживаниями, связанными с трагедией. Она рассказала, что за 10 лет совместной жизни с Валентином они практически не ругались и жили душа в душу. А последние два месяца вообще были идеальными в их отношениях.

«То, что произошло, это трагическая случайность, это такие стечения обстоятельств. Вот не повезло нам», — сказала сквозь слезы Екатерина Диденко в Stories.

Ранее Диденко сообщала подписчикам, что будет кремировать тело мужа, ссылаясь на то, что это было его желанием. Свой прах он просил развеять над полем. У Екатерины осталось без отца двое маленьких детей — малышам два и четыре года.

Еще по теме
Аптечный ревизорро Диденко поблагодарила мужа за смерть
Движение автобусов в Хакасии закрыли из-за непогоды
Свиньи едва не растерзали ребенка в селе Алтая
Новосибирский рейс экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
•
Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса
•
Трамп и Байден стали победителями «супервторника»
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
Подробности
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
Как это работает
•
Полезно, красиво, опасно: что такое сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Абаканец пострадал от взрыва самогонного аппарата
Сибирь 04.03.2020 15:48
Движение автобусов в Хакасии закрыли из-за непогоды
Сибирь 04.03.2020 15:34
Убийца бизнесмена в центре Новосибирска предстанет перед судом
Сибирь 04.03.2020 15:07
Подросток в Забайкалье застрелил отца из обреза
Сибирь 04.03.2020 13:52
Самое популярное
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
9398
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6548
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5568
Названа «реальная цена» российской ипотеки
5511
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
•
Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса
•
Трамп и Байден стали победителями «супервторника»
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
Подробности
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Хм... до лучших времен.? 😀А как сладко пели...

Иркут 69

Бред какой то. Либо одно, либо другое... А так попросту супнабор из ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ утверждений. Любое...

лачинов

Что то многовато поправок и новых статей набирается. Вопросы то не шуточные, тут по каждой статье впору...

Danilon

Я бы понял дефицит зарядок к айфонам. Но запчасти к такой массовой народной машине как Газель, это как...

Lava Lava

Опять «Шумел камыш, деревья гнулись»?) у вас в репертуаре есть новые композиции?)