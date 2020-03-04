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Депутаты объявили войну «наливайкам» в жилых домах

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы доработали законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» — небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, рассказал «Ведомостям» инициатор законопроекта, депутат Александр Хинштейн.

Законопроект дает право региональным властям ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях.

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Логично увязывать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах – на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе, сказал Хинштейн.

Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 квадратных метров.

«Наливайки» в стране появились в 2013 году, когда была запрещена торговля пивом в нестационарной рознице (палатках и киосках). В итоге небольшие магазины разливного пива перекочевали на первые этажи жилых домов, но, после того как власти стали бороться и с ними, предприниматели вынуждены были переводить заведения в статус общепита — они могут торговать алкоголем по ночам.

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