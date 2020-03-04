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Испанец рассказал о путешествии на Байкал по «Дороге костей»

Источник:
Sibnet.ru
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Испанец Андрес Абьян рассказал о велопутешествии из Магадана в Иркутск, «Дороге костей», построенной заключенными ГУЛАГа, 50-градусных морозах и невероятной доброте местных жителей, сообщило испанское издание El Mundo.

«На востоке России с холодами шутки плохи. Тем более на дороге протяженностью 2 тысячи километров, при строительстве которой погибли тысячи заключенных ГУЛАГа. Она известна как "Дорога костей" и соединяет Магадан и Якутск. По ней, согнувшись на своем велосипеде, едет человек, стараясь не скользить по льду. Иногда он спит в палатке в 50-градусный мороз», — цитирует ИноСМИ автора публикации Хавьера Коласа.

Появилось видео посадки самолета на лед Байкала

Путешественнику 48 лет, он работает в школе в Сарагосе. В декабре он взял в отпуск и отправился в Сибирь, чтобы пресечь ее на велосипеде в разгар зимы. По пути его встречают местные жители, они искренне переживают за теплолюбивого испанца, приглашают в гости и вручают подарки.

В разговоре с корреспондентам, Абьян признался, что на нем пять слоев одежды, и порой по ночам он не смыкает глаз, потому что боится замерзнуть. Сейчас минимальная температура в Восточной Сибири, где он находится, составляет около —20 градусов. Больше всего путешественник боится сильно вспотеть. «Если сильно вспотеть, можно умереть», — рассказал он.

Сейчас он уже проехал город Улан-Удэ, который находится в 500 километрах от Иркутска. «Я жив только благодаря русским», — говорит Абьян, вспоминая о гостеприимстве местных жителей, с которыми он столкнулся. 

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