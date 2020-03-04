США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие

Соединенные Штаты в середине 2020-х годов проведут испытания перехватчика гиперзвукового оружия, в разработке которого серьезно продвинулись Россия и Китай, сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия Пентагона Майк Уайт.

По его словам, США сейчас выбирают итоговую концепцию перехватчика гиперзвуковых ракет. На подготовку к испытаниям уйдет несколько лет. «Мы ставим целью провести такие полеты в середине 2020-х годов», — цитирует РИА Новости Уайта.

США также в этом году осуществят испытательные пуски собственных образцов сверхзвукового оружия из «программы быстрого неядерного удара». «Мы все еще проводим экспериментальные пуски перед тем, как перейти к тестированию прототипов вооружений», — сказал Уайт.

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Он отметил, что они уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов, следующей стадией будет переход от прототипов к закупке у разработчиков действующих систем вооружений.

По словам Уайта, США десятилетиями опережали всех в гиперзвуковых технологиях, но «последовательно принимали решение не применять их в вооружении».

«Русские и китайцы, честно говоря, сделали это несколько лет назад. Так что мы начали нашу работу и ускоряемся именно в части перехода к практическому использованию», — отметил он.