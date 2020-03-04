Козловский выложил милое фото с новорожденной дочерью

Актер Данила Козловский, впервые ставший отцом, выложил в Instagram фотографию с новорожденной дочкой.

«Моя вселенная. Daddy’s time», — подписал снимок актер, добавив хештег #ябатя.

Дочку актеру родила его подруга Ольга Зуева, с которой он состоит в незарегистрированных отношениях.

Об их романе стало известно в начале 2015 года, когда пара впервые вышла в свет на премьере фильма с участием Козловского «Духless 2».

Козловский был официально женат на польской актрисе Уршуле Малке, детей у них нет. Затем несколько лет встречался с актрисой Юлией Снигирь.