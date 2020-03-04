НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Козловский выложил милое фото с новорожденной дочерью

Источник:
Sibnet.ru
170 0

Актер Данила Козловский, впервые ставший отцом, выложил в Instagram фотографию с новорожденной дочкой.

«Моя вселенная. Daddy’s time», — подписал снимок актер, добавив хештег #ябатя.

Дочку актеру родила его подруга Ольга Зуева, с которой он состоит в незарегистрированных отношениях.

Об их романе стало известно в начале 2015 года, когда пара впервые вышла в свет на премьере фильма с участием Козловского «Духless 2».

Козловский был официально женат на польской актрисе Уршуле Малке, детей у них нет. Затем несколько лет встречался с актрисой Юлией Снигирь.

Еще по теме
Звезда «Людей Икс» попозировала обнаженной
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Стартует шоу «Холостяк»: кто претендует на сердце стоматолога?
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
•
Депутаты объявили войну «наливайкам» в жилых домах
•
ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа
•
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подросток в Забайкалье застрелил отца из обреза
Сибирь 04.03.2020 13:52
Испанец рассказал о путешествии на Байкал по «Дороге костей»
Сибирь 04.03.2020 12:10
МВД опубликовало видео ДТП с гибелью пешеходов
Сибирь 04.03.2020 11:10
Депутаты Красноярска попросили Госдуму об отстреле собак
Сибирь 04.03.2020 10:33
Самое популярное
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
9366
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6511
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5520
Названа «реальная цена» российской ипотеки
5487
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
•
Депутаты объявили войну «наливайкам» в жилых домах
•
ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа
•
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

И вам, дорогой господинчик, тем же концом... 😀Всех благ и солнышка ясного ✋

Иркут 69

Хм... до лучших времен.? 😀А как сладко пели...

Иркут 69

Бред какой то. Либо одно, либо другое... А так попросту супнабор из ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ утверждений. Любое...

Danilon

Новости Великой Державы.А если перекрыть границу с Китаем на длительный срок и полностью, то что будет...

BETEPAH86

А к 24му году, глядишь и эти последние передохнут, и вообще экономия для государства будет колоссальная!...