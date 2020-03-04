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МВД Приангарья опубликовало видео ДТП с гибелью пешеходов

Источник:
Sibnet.ru
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Видео ДТП, унесшего жизнь трех человек в городе Ангарске Иркутской области, в том числе двух прохожих, опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Виновник аварии — 29-летний местный житель. В конце сентября 2019 года на автомобиле Subaru Legacy он следовал по улице Алешина в Ангарске. Видео свидетельствует, что мужчина на большой скорости начал обгон и при одном из маневров не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому в этот момент шли пешеходы. После чего автомобиль перевернулся.

На месте погибла 25-летняя девушка-пассажир, коллега водителя. Двух мужчин-пешеходов в возрасте 35 и 36 лет с тяжелыми травмами увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей пострадавшие скончались.

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В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Суд признал его виновным, взыскав более 700 тысяч рублей за расходы на погребение, возмещение морального вреда и процессуальные издержки. Ближайшие пять лет виновник ДТП проведет в колонии-поселения.

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