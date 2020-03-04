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Депутаты Красноярска попросили Госдуму об отстреле собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Air Force Photo by Josh Plueger

Депутата Горсовета Красноярска обратились к коллегам в Госдуме с просьбой разрешить в случае опасности для людей изолировать и уничтожать бездомных собак.

В Красноярске в ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о гибели нескольких людей от укусов собак.

Красноярские депутаты в обращении акцентируют внимание депутатов Государственной Думы на отсутствие в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными…» положений о защите граждан, что особенно важно в ситуации участившихся нападений безнадзорных животных на людей. Отсутствует понятие «немотивированной агрессии», четкое определение которого необходимо при принятии решения — выпускать животное в прежнюю среду обитания после стерилизации или нет.

«Исходя из принципов гуманности и милосердия в отношении таких животных, можно согласиться с тем, что применение подобных методов регулирования численности животных вызывает возмущение граждан. Возникают ситуации, когда применение таких мер (отстрела) является необходимостью. Например, когда в результате нападения собак погибает человек и такие животные представляют потенциальную опасность для граждан», — говорится в обращении.

Городской Совет предлагает законодательно закрепить обязательную регистрацию домашних животных и ведение реестра зарегистрированных животных. Также необходимо предусмотреть в соответствующем законодательстве административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.

«Даже строительством питомников мы не решим проблему. Например, городской Совет обращает внимание Государственной Думы, что необходимо на федеральном уровне предусмотреть ответственность хозяев домашних животных за то, что они выбрасывают своих питомцев на улицу. Для этого нужно использовать новые технологии для идентификации животных», — рассказала председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

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