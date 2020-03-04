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Зеленский избавился от премьера Гончарука

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. На пост главы правительства планируется назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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«Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр», — приводит РИА Новости слова депутата фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

По словам депутата Александра Качуры, президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на пост председателя правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада в среду, 4 марта соберется на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, который приедет в парламент. В повестке дня были анонсированы кадровые перестановки в правительстве.

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