Бездомная собака напала на девочку под Красноярском

Бездомная собака напала на четырехлетнюю девочку в Ачинске Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 26 января четырехлетняя девочка и ее десятилетний брат вышли на прогулку в районе улицы Красноармейской в Ачинске. Неожиданно появившаяся стая бродячих собак напала девочку, «укусила ее за лицо, причинив повреждение, которое медики квалифицируют как легкий вред здоровью». Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Следователи опросили должностных лиц администрации Ачинска, ответственных за контроль по содержанию безнадзорных животных.

В Красноярске в ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о гибели нескольких людей от укусов собак. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.