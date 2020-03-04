НАВЕРХ

«Захват системы» начался в Apex Legends

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: @ea.com
Коллекционное событие «Захват системы» стартовало в Apex Legends. Игроков ожидают новые режимы, легендарные косметические предметы и возвращение полюбившего инвентаря и другие интересные события. Продлится ивент с 3 по 17 марта.
Временный режим «Знакомая добыча» будет проходить на двух картах – «Край света» и «Каньон Кингс» - по неделе на каждую карту. В этом режиме будет доступен введённый ранее и так полюбившийся игрокам EVO-щит.

Наградами игрокам послужат две легендарные раскраски для оружия, а также 24 премиум-предмета, собрав которые можно бесплатно получить комплект реликвий Октейна.

Еще по теме
Карту Dust 2 из Counter-Strike добавят в Fortnite
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Fortnite сменит игровой движок
смотреть все
Спорт #Киберспорт #Экшены
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
•
Кафе и рестораны оштрафуют за отказ обслуживать инвалидов
•
России оставят статус светской страны
•
Водителям разрешат обжаловать штрафы через Госуслуги
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
•
Кафе и рестораны оштрафуют за отказ обслуживать инвалидов
•
России оставят статус светской страны
•
Водителям разрешат обжаловать штрафы через Госуслуги
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
51