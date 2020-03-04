«Захват системы» начался в Apex Legends

Коллекционное событие «Захват системы» стартовало в Apex Legends. Игроков ожидают новые режимы, легендарные косметические предметы и возвращение полюбившего инвентаря и другие интересные события. Продлится ивент с 3 по 17 марта.

Временный режим «Знакомая добыча» будет проходить на двух картах – «Край света» и «Каньон Кингс» - по неделе на каждую карту. В этом режиме будет доступен введённый ранее и так полюбившийся игрокам EVO-щит.

Наградами игрокам послужат две легендарные раскраски для оружия, а также 24 премиум-предмета, собрав которые можно бесплатно получить комплект реликвий Октейна.