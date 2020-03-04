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Кафе и рестораны оштрафуют за отказ обслуживать инвалидов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей в кафе или ресторане будет грозить владельцу штрафом до 500 тысяч рублей, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за дискриминацию инвалидов, пожилых людей и граждан с особенностями здоровья, внеся поправки в статью 14.8 кодекса об административных правонарушениях.

Должностным лицам будет грозить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей. Инициатива была внесена правительством во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

«Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс», — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, посетившая заседание парламента.

По ее словам, ежегодно ведомство получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с отказом от обслуживания в кафе, ресторанах, развлекательных учреждениях из-за инвалидности.

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Топ комментариев

Иркут 69

Совсем обнаглели. Даже в открытую хвастаются этим... 😣

cre

Уже воровство называют экономией...

Иркут 69

Но тут хотя бы покупают добровольно. А тут я бы провел аналогию, с начальником лагеря, который удвоил...

Lava Lava

Я уже давно говорю что когда правительство хвастается продажами нефти, газа, когда говорит о экономии...

Uynachalnica

А сколько бюждет на Захарченко сэкономил?