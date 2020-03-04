Кафе и рестораны оштрафуют за отказ обслуживать инвалидов

Отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей в кафе или ресторане будет грозить владельцу штрафом до 500 тысяч рублей, соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за дискриминацию инвалидов, пожилых людей и граждан с особенностями здоровья, внеся поправки в статью 14.8 кодекса об административных правонарушениях.

Должностным лицам будет грозить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей. Инициатива была внесена правительством во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

«Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс», — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, посетившая заседание парламента.

По ее словам, ежегодно ведомство получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с отказом от обслуживания в кафе, ресторанах, развлекательных учреждениях из-за инвалидности.