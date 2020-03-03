Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли

Автоматические камеры Международной космической станцией зафиксировали целый флот странных объектов в атмосфере Земли, на загадочные НЛО обратили внимание зрители прямой трансляции NASA на YouTube.

На обнародованных кадрах камера фиксирует атмосферу планеты внизу. В какой-то момент над океаном появляется множество крупных огней, которые перемещаются с огромной скоростью. Некоторые пользователи предположили, что это целая армада инопланетных зондов-разведчиков.

Другие посчитали, что на видео попало испытание ракетного оружия. Представители NASA традиционно отказываются комментировать вопросы, которые касаются роликов, снятых автоматическими камерами МКС.

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Специалисты американского ведомства полагают, что большая часть снятых на видео подобных космических феноменов являются оптическими иллюзиями и не требуют дополнительных расследований.

