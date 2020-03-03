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Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Автоматические камеры Международной космической станцией зафиксировали целый флот странных объектов в атмосфере Земли, на загадочные НЛО обратили внимание зрители прямой трансляции NASA на YouTube.

На обнародованных кадрах камера фиксирует атмосферу планеты внизу. В какой-то момент над океаном появляется множество крупных огней, которые перемещаются с огромной скоростью. Некоторые пользователи предположили, что это целая армада инопланетных зондов-разведчиков.

Другие посчитали, что на видео попало испытание ракетного оружия. Представители NASA традиционно отказываются комментировать вопросы, которые касаются роликов, снятых автоматическими камерами МКС.

Специалисты американского ведомства полагают, что большая часть снятых на видео подобных космических феноменов являются оптическими иллюзиями и не требуют дополнительных расследований.

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