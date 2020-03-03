Водителям разрешат обжаловать штрафы через Госуслуги

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает электронное обжалование постановлений о штрафах за нарушения, зафиксированные автоматическими видеокамерами.

Если документ окончательно примут, автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал государственных услуг, для этого на нем появится специальный сервис, передает пресс-служба Госдумы.

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«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — пояснил председатель парламента Вячеслав Володин.

Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено — ГИБДД или специализированным учреждением.

Согласно законопроекту, электронную жалобу можно будет направить в ГИБДД или в суд. Ответ придет на портал в течение трех дней. Ожидается, что изменения в законодательство существенно упростят порядок обжалования, сократят материальные и временные издержки.