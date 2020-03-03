Найден способ достичь скорости света

Ученые Гарвардского университета нашли способ достичь скорости света на межзвездных кораблях, для этого исследователи предлагают использовать энергию от сверхновых.

Для разгона такой корабль должен аккумулировать энергию взрыва сверхновой с помощью солнечного или магнитного паруса, пишет издание Science Alert. В результате ракета получит ускорение, не требующее топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Астрономы поймали повторяющийся загадочный сигнал

По расчетам специалистов, если расположить космический корабль с парусом, весящим менее половины грамма на квадратный метр, на расстояние в миллион километров от сверхновой, то через некоторое время можно достичь релятивистских скоростей.

Отмечается, что яркость и энергия мощной сверхновой примерно в миллиард раз превосходит производимую Солнцем. Кроме этого, такой корабль можно дополнительно ускорять с помощью лазерной «пушки».

Разгон корабля с помощью воздействия сверхновой на данном этапе является виртуальной технологией, признают ученые. Человечество еще не разработало необходимые для такой ракеты материалы, но в будущем подобные опыты могут стать реальностью.