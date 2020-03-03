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Найден способ достичь скорости света

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые Гарвардского университета нашли способ достичь скорости света на межзвездных кораблях, для этого исследователи предлагают использовать энергию от сверхновых.

Для разгона такой корабль должен аккумулировать энергию взрыва сверхновой с помощью солнечного или магнитного паруса, пишет издание Science Alert. В результате ракета получит ускорение, не требующее топлива.

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По расчетам специалистов, если расположить космический корабль с парусом, весящим менее половины грамма на квадратный метр, на расстояние в миллион километров от сверхновой, то через некоторое время можно достичь релятивистских скоростей.

Отмечается, что яркость и энергия мощной сверхновой примерно в миллиард раз превосходит производимую Солнцем. Кроме этого, такой корабль можно дополнительно ускорять с помощью лазерной «пушки».

Разгон корабля с помощью воздействия сверхновой на данном этапе является виртуальной технологией, признают ученые. Человечество еще не разработало необходимые для такой ракеты материалы, но в будущем подобные опыты могут стать реальностью.

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