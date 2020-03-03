Звезда «Людей Икс» попозировала обнаженной

Американская актриса Зои Кравиц сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop, снимки появились на официальной странице издания в Instagram.

Звезда киноленты «Люди Икс: Первый класс» на одном из кадров позирует без одежды, ее грудь прикрывают увядшие бутоны цветов, а также имитация бюстгальтера в виде знака бесконечности или перевернутой цифры восемь.

На другом кадре Кравиц сфотографировалась в черных прямых брюках с красным ремнем и жемчужными подтяжками, обнаженное тело актрисы при этом украшает боди-арт, который изображает черную жилетку и белую рубашку с галстуком.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. После фильма «Люди Икс: Первый класс» она снималась в таких высокобюджетных картинах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», а также «Фантастические твари и где они обитают».