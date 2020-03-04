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Фильм дня: «Невидимая сторона»

Источник:
Sibnet.ru
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Трогательная драма основана на реальной истории молодого темнокожего парня, чью жизнь определила доброта одной христианской семьи.

Спортивный фильм снял режиссер Джон Ли Хэнкок, основываясь на реальной истории игрока команды по американскому футболу «Балтимор Рэйвенс» Майкла Оэре. В картине снят путь становления спортсмена. Возможно, карьера могла бы не сложиться, если бы не одна очень добрая семья, которая своей любовью и верой вывела парня на единственно правильный путь.

По сюжету Майкл Оэре в очередной раз остается без жилья. Из искреннего сострадания его берет под свою опеку обеспеченная христианская семья. Не все идет гладко на новом месте, но взаимная поддержка и искренность постепенно позволяют Майклу стать полноценным членом семьи.

«Невидимая сторона» — это фильм, который не требует раскачки. С первых секунд показана острая сцена, а затем начинается история, которая произошла за несколько месяцев до нее. Зрителю не оставляют выбора — нужно узнать, что же случилось. Выбор в данном случае не нужен, фильм однозначно достоин внимания.

Особо эмоциональным зрителям стоит запастись носовыми платочками: картина богата на эмоции. В нем нет трагичных эпизодов, но есть много трогательных моментов, которые не оставят равнодушными.

Стоит отметить актерский состав «Невидимой стороны». Особой теплоты фильму придает блестяще исполненная Сарой Булок роль Ли Энн Туи, приемной матери героя. В роли мистера Туи — Тим Макгро, а Майкла сыграл Куинтон Аарон. Рейтинг IMDb: 7.60.



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Топ комментариев

Иркут 69

Совсем обнаглели. Даже в открытую хвастаются этим... 😣

cre

Уже воровство называют экономией...

Иркут 69

Но тут хотя бы покупают добровольно. А тут я бы провел аналогию, с начальником лагеря, который удвоил...

Lava Lava

Я уже давно говорю что когда правительство хвастается продажами нефти, газа, когда говорит о экономии...

Uynachalnica

А сколько бюждет на Захарченко сэкономил?