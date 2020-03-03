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России оставят статус светской страны

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдума РФ

Россия сохранит статус светского государства, несмотря на инициативу внести в Конституцию упоминание о боге, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Государство никоим образом свой светский характер не теряет», — уточнил пресс-секретарь президента России, комментируя внесение в Госдуму Владимиром Путиным поправки к проекту об изменении Конституции, которая предусматривает упоминание бога.

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Ранее о незыблемости принципа светского государства при внесении соответствующей поправки в Основной закон заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Вписать упоминание о боге в Конституцию в начале февраля предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Текст поправки не публиковался, предполагается, что бога можно упомянуть в историческом контексте.

Так, статью 67 Основного закона могут дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».

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