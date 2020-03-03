Шесть случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 зафиксировано в России к настоящему времени, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

Это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля. Они выздоровели. Три случая — россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани.

Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник — это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 90182, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1,7 тысячи случаев заражения по сравнению с воскресеньем.