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Коронавирус оставил новосибирские маршрутки без запчастей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запрет на железнодорожное и авиационное сообщение с Китаем ударил «по кошельку» водителей маршруток из Новосибирска. Некоторые запчасти для автомобилей можно приобрести только в КНР, но из-за коронавируса цены выросли в 2-2,5 раза, сообщил владелец «Газелей» на маршрутах №20 и 55 Михаил Большов.

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«Запчасти поставляются из Китая, потому что в России нет запчастей (для «Газелей»). Завод ГАЗ стоит уже третий месяц и не впускает ничего. Но, к сожалению даже из Китая запчасти купить нереально. Во-первых, их нет в наличии, только под заказ. А, во-вторых, они подорожали в 2-2,5 раза. Спросите почему? Коронавирус в Китае», — рассказал Большов на своей странице в Facebook.

Большаков сообщил Sibnet.ru, что пока поднимать цены на тарифы из-за удорожания запчастей не собирается, но предпосылки для такого решения есть.

Вспышка коронавируса также стала причиной для закрытия авиасообщения с Южной Кореей. Все авиакомпании, кроме «Аэрофлота», и входящей в его группу «Авроры», вынуждены отменить рейсы с 1 по 31 марта и вернуть деньги пассажирам за купленные ранее билеты.

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