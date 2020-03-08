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Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Хакасского госуниверситета разработали программное обеспечение, которое позволяет увеличить выработку электроэнергии на солнечной электростанции, сообщил Sibnet.ru один из разработчиков, студент ХГУ Никита Энгель.

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Систему прогнозирования и увеличения выработки массива солнечных панелей Никита Энгель разрабатывает совместно с научным руководителем, кандидатом технических наук Екатериной Энгель, в рамках гранта РФФИ. Проект будет реализовываться до 2022 года.

 Интеллектуальные системы основаны на модифицированной нечеткой нейросети. Это аналог биологической нейронной сети, которая обучается на архивных данных и обобщает сведения.  Она имеет преимущества перед аналогами — выработка массивом солнечных панелей большей величины электроэнергии, настройка на архивных данных, автоматические самоадаптацию, самообучение и загрузку данных.

«Программа для солнечных панелей повышает выработку электроэнергии массивом солнечных панелей на 5-20% в зависимости от степени затененности или при непрерывном увеличении инсоляции (освещённости). Разработанную программу можно будет внедрить на солнечную электростанцию», — рассказал Энгель.

 
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