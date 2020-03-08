Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей

Ученые Хакасского госуниверситета разработали программное обеспечение, которое позволяет увеличить выработку электроэнергии на солнечной электростанции, сообщил Sibnet.ru один из разработчиков, студент ХГУ Никита Энгель.

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Систему прогнозирования и увеличения выработки массива солнечных панелей Никита Энгель разрабатывает совместно с научным руководителем, кандидатом технических наук Екатериной Энгель, в рамках гранта РФФИ. Проект будет реализовываться до 2022 года.

Интеллектуальные системы основаны на модифицированной нечеткой нейросети. Это аналог биологической нейронной сети, которая обучается на архивных данных и обобщает сведения. Она имеет преимущества перед аналогами — выработка массивом солнечных панелей большей величины электроэнергии, настройка на архивных данных, автоматические самоадаптацию, самообучение и загрузку данных.

«Программа для солнечных панелей повышает выработку электроэнергии массивом солнечных панелей на 5-20% в зависимости от степени затененности или при непрерывном увеличении инсоляции (освещённости). Разработанную программу можно будет внедрить на солнечную электростанцию», — рассказал Энгель.