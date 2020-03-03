Папу Римского проверили на коронавирус

Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными. Медики уточнили, что понтифик подхватил обычную простуду.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что 83-летний Франциск пропустит мероприятия традиционной недели духовных размышлений в связи с болезнью. На портале MCM News появилась публикация о возможном заражении Папы Римского коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни. Вернувшийся в конце февраля из Милана россиянин оказался заражен коронавирусом, сейчас мужчина находится на лечении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа. Число зараженных COVID-19 превышает 90 тысяч человек.