Новосибирский рейс экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

Авиарейс из Новосибирска в Москву экстренно сел в Перми после сообщения о минировании борта, сообщает пресс-служба S7 Airlines.

«Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск – Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту – Перми», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта. Они проводят необходимые мероприятия.