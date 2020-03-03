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Новосибирский рейс экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиарейс из Новосибирска в Москву экстренно сел в Перми после сообщения о минировании борта, сообщает пресс-служба S7 Airlines.

«Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск – Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту – Перми», — говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта. Они проводят необходимые мероприятия.

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