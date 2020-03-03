Суд вынес приговор обвиняемому в издевательствах над Шамсутдиновым

Читинский гарнизонный военный суд приговорил Руслана Мухатова, обвиненного в дедовщине в воинской части в Забайкалье, к двум годам лишения свободы условно. От действий солдата пострадал срочник Шамсутдинов, позже расстрелявший восемь сослуживцев.

Гособвинение просило назначить Мухатову два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Суд учел, что к уголовной ответственности Мухатов привлекается впервые. Смягчающим обстоятельством признали частичное признание вины и добровольное возмещение ущерба, пишет «Чита.ру» со ссылкой на решение суда.

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Суд по делу Мухатова начался в феврале. Его обвинили в преступлении по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц).

В качестве потерпевших по делу проходят шесть человек, в том числе и Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в октябре 2019 года.