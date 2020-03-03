Омичке вынесли приговор за убийство дочери из-за крошек

Жительница Омска убила годовалую дочь за то, что та накрошила на стол булочкой, суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Следствием и судом установлено, что 9 мая пьяная Светлане Мирзоевой Мирзоева увидела, что годовалая дочь ела булочку и накрошила. Она стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате этого ребенок перестал дышать и скончался от асфиксии.

Затем сожитель Мирзоевой вынес сумку с телом ребенка из дома и спрятал. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации.

В июне соседи сообщили, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. Место захоронения тела девочки не удалось найти.

«Основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, а подсудимая изменила свои первоначальные признательные показания, настаивая на том, что убийство ребенка совершила не она, а ее сожитель, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности именно Мирзоевой в совершении убийства дочери», — говорится в сообщении.

Омский областной суд Мирзоевой назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Семья осужденной состояла на профилактических учетах как неблагополучная, в связи с чем по результатам следствия в адрес управления опеки и попечительства администрации Омска, а также в органы полиции, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.