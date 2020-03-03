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Осужденным в России предложили есть съедобными ложками

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бизнес предложил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заменить в столовых колоний и СИЗО алюминиевые ложки на съедобные аналоги, сообщил предприниматель Вадим Фаттахов.

«Замена в столовых исправительных учреждений алюминиевых ложек на съедобные аналоги, сделанные из муки, молока и масла, позволит предотвратить использование ложек не по прямому назначению, в частности, заточку ложки до состояния, в котором она может использоваться как холодное оружие», — сообщил РИА Новости Фаттахов.

По его словам, он направил соответствующее письмо начальнику УФСИН России по республике Башкортостан Алексею Чирикову.

Съедобный аналог ложки может употребляться в пищу, причем есть с ее помощью можно как холодные, так и горячие блюда. Состав и рецептура ложки позволяет съесть одну порцию супа, прежде чем ложка начнет размокать и станет слишком мягкой. Включенные в состав съедобных ложек продукты также входят и в норматив питания осужденных к лишению свободы.

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«Вместе с предложением готова к отправке сама продукция - партия съедобных ложек - для детального изучения и тестовой проверки на пригодность использования в подведомственных учреждениях регионального УФСИН. Производство самих ложек расположено в городе Стерлитамак», — рассказал Фаттахов.

Он напомнил, что использование ложек в качестве холодного оружия не редкость: за прошлый год в России с их помощью было совершено несколько нападений на сотрудников УФСИН, в частности в Тюменской и Курганской областях.

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