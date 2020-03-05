Фильм дня: «Зеленая миля»

Молодой Том Хэнкс и история одного заключенного-смертника, которого растрогала смерть мышонка — вот что увидит зритель, посмотрев «Зеленую милю», снятую по одноименному роману Стивена Кинга.

В центре сюжета Пол Эджкомб (Хэнкс) — начальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит «зеленую милю» по пути к месту казни. Пол повидал много заключённых и надзирателей за время работы, но гигант Джон Коффи, обвинённый в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока.

Многие зрители увидят в картине некую сказку для взрослых, но мало кого эта история оставит равнодушным.

Бузусловно, особого внимания заслуживает персонаж Майкла Кларка Дункана — Коффи, добрый негр-великан, чувствующий боль других людей и обладающий даром исцеления, жертва судебной ошибки и своего собственного таланта. Он не просто видит людей насквозь, он ощущает их внутренний мир сердцем. Он обречен принимать на себя всю боль мира и при этом страдать от своей беспомощности.

В «Зеленой миле» герои поделены четко на плохих и хороших, и эта граница совсем не зыбкая. Если зло — то это чистое зло, если добро, то бесконечное. Фильм можно не растолковать с первого раза, но в этом и есть прелесть киношедевра — смотря его раз за разом, можно увидеть снова и снова что-то новое.