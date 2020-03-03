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Компания S7 объявила о возврате денег за билеты в Сеул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Авиакомпания S7 информировала пассажиров об отмене рейсов из России в Южную Корею и в обратном направлении с 1 по 31 марта, и о начале возврата денег за купленные ранее билеты, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Для билетов, оформленных на стоке 421 в индивидуальных бронированиях и содержащих рейсы S7 по направлению в Сеул и из Сеула с датами вылета, начиная с 01 марта 2020 года по 31 марта 2020 года включительно, разрешается производить вынужденный возврат», — информировала пресс-служба.

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Вернуть деньги можно по месту приобретения билетов. Если билеты были оформлены на стоках других перевозчиков, пассажир должен обращаться к этой авиакомпании. 

По технологическим вопросам агенты, работающие в S7 Smart Ticketing, включая офисы перевозчика, могут обратиться в Центр поддержки агентов, создав заявку на сайте.

Авиасообщение с Южной Кореей закрыто с воскресенья по решению правительства России из-за большого количества заболевших коронавирусом. Под запрет не попала «Аэрофлот» и входящая в его группу авиакомпания «Аврора». Гендиректор S7 Group Антон Еремин в феврале назвал решение  грубым нарушением условий конкуренции.

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