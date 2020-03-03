Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в США в ближайшие шесть недель. Она станет доступна для населения в начале 2021 года, сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

Многие фармацевтические компании уже начинают работать над созданием вакцины, и клинические испытания могут начаться в ближайшие шесть недель, отметил Пенс.

«Испытания по самой своей природе таковы, что, как нам объяснили эксперты, вакцина может еще не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени», — цитирует ТАСС вице-президента.

По его словам, американские фармацевтические компании сформировали консорциум для «совместной работы и обмена информацией с целью разработки лекарств и вакцин».