НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Убийца из Приангарья 15 лет скрывался на юге России

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Убийцу из Приангарья, подбросившего тело собутыльника к соседям, нашли в Краснодарском крае 15 лет спустя. Мужчину задержали и этапировали в Иркутск, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в 2005 году житель города Усть-Кута пришел в гости к знакомому. Мужчины коротали время за спиртным, а во время застолья поссорились. Разгневанный гость решил проблему с помощью огнестрельного оружия, он застрелил хозяина квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело во двор соседнего дома и бросил его там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

На протяжении 15 лет убийство оставалось нераскрытым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей и очевидцев, проверили все возможные места пребывания вероятного преступника. Выяснилось, что в последнее время он скрывался в Краснодарском крае, где его задержали и этапировали в Иркутск.

Следственный комитет по Иркутской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В отношение задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Еще по теме
Родившей в СИЗО сибирячке смягчили приговор
Сына депутата в Красноярске будут судить на снятое на видео убийство
Оскорбленный барнаулец облил кипящим супом супругу
Экс-министр экологии Алтая попадет под суд
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Компания S7 объявила о возврате денег за билеты в Сеул
Сибирь 03.03.2020 13:29
Сибирские ученые создали экспресс-тест для обнаружения коронавируса
Сибирь 03.03.2020 12:31
Убийца из Приангарья 15 лет скрывался на юге России
Сибирь 03.03.2020 11:32
Консультирование по платному мосту через Обь обойдется в 70 млн рублей
Сибирь 03.03.2020 11:26
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18310
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12205
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
8798
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6265
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Смеяться. Что ещё делать, глядя на то, как эти господа делают из конституции посмещище... 😀

muroroa

А имя бога будет Владимир Владимирович?

Voland2

Мимо кассы... А атеистам что делать?

Иркут 69

Если посмотреть на состав этой "рабочей группы по поправкам"... то можно только нам посочуствовать. От...

лачинов

Ничего неожиданного. Когда боевые действия ведут США наш представитель обвиняет их в том же самом. Хорошо...