Убийца из Приангарья 15 лет скрывался на юге России

Убийцу из Приангарья, подбросившего тело собутыльника к соседям, нашли в Краснодарском крае 15 лет спустя. Мужчину задержали и этапировали в Иркутск, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в 2005 году житель города Усть-Кута пришел в гости к знакомому. Мужчины коротали время за спиртным, а во время застолья поссорились. Разгневанный гость решил проблему с помощью огнестрельного оружия, он застрелил хозяина квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело во двор соседнего дома и бросил его там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

На протяжении 15 лет убийство оставалось нераскрытым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили свидетелей и очевидцев, проверили все возможные места пребывания вероятного преступника. Выяснилось, что в последнее время он скрывался в Краснодарском крае, где его задержали и этапировали в Иркутск.

Следственный комитет по Иркутской области расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В отношение задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.