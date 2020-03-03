Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей

Российский бюджет сэкономил от повышения пенсионного возраста порядка 21,5 миллиарда рублей и получил эффект от пенсионной реформы на год раньше, чем предполагалось, такие данные приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Численность получателей страховой пенсии по старости уже за девять месяцев 2019 года в стране сократилась на 401,3 тысячи человек. Благодаря этому экономия составила 21,5 миллиарда рублей. Эффект для бюджета в 2020 году может вырасти до 48 миллиардов рублей, сообщил «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

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Значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 миллиона. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 — для мужчин, отметила эксперт Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионной системы 3 октября 2018 года. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.