НАВЕРХ

Синоптики описали погоду в Новосибирске на март

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © Sibnet

Волны холода до 20 градусов мороза, оттепели до 3 градусов и снегопады ожидаются в Новосибирске в марте, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«На нас будет влиять циркуляция воздушных масс атлантического характера. Температурный фон будет выше нормы. Дали среднемесячную температуру в Новосибирской области до 5-7 градусов мороза. Это выше нормы на три градуса», — сказал синоптик.

По его словам, преобладающая температура ночью составит 3-8 градусов мороза, днем ожидается температура от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Отдельные волны холода будут в середине первой декады — 6-7 марта ожидается до 20 градусов мороза ночью, днем до 10 градусов мороза.

Вторая волна холода будет слабее: на рубеже 17-20 марта температура понизится до 10-15 градусов мороза ночью, и до отрицательных температур днем.

«Осадков около и больше нормы. Норма осадков от 8 до 20 миллиметров за месяц. Большинство дней в первой и второй декаде марта принесут осадки», — сказал Ягудин.

Еще по теме
Весенняя оттепель придет в Восточную Сибирь
Мэр Новосибирска попросил прощения за неубранный снег
Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири
Погода в Новосибирске порадует плюсом
смотреть все
Новосибирск #Природа #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Компания S7 объявила о возврате денег за билеты в Сеул
Сибирь 03.03.2020 13:29
Сибирские ученые создали экспресс-тест для обнаружения коронавируса
Сибирь 03.03.2020 12:31
Убийца из Приангарья 15 лет скрывался на юге России
Сибирь 03.03.2020 11:32
Консультирование по платному мосту через Обь обойдется в 70 млн рублей
Сибирь 03.03.2020 11:26
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18310
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12205
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
8791
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6264
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62