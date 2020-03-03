Синоптики описали погоду в Новосибирске на март

Волны холода до 20 градусов мороза, оттепели до 3 градусов и снегопады ожидаются в Новосибирске в марте, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«На нас будет влиять циркуляция воздушных масс атлантического характера. Температурный фон будет выше нормы. Дали среднемесячную температуру в Новосибирской области до 5-7 градусов мороза. Это выше нормы на три градуса», — сказал синоптик.

По его словам, преобладающая температура ночью составит 3-8 градусов мороза, днем ожидается температура от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Отдельные волны холода будут в середине первой декады — 6-7 марта ожидается до 20 градусов мороза ночью, днем до 10 градусов мороза.

Вторая волна холода будет слабее: на рубеже 17-20 марта температура понизится до 10-15 градусов мороза ночью, и до отрицательных температур днем.

«Осадков около и больше нормы. Норма осадков от 8 до 20 миллиметров за месяц. Большинство дней в первой и второй декаде марта принесут осадки», — сказал Ягудин.