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Сотни человек в Забайкалье попали под наблюдение из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Под наблюдением медиков Забайкалья находятся 355 человек, приехавших из Китая, 13 из них разместили в карантинной зоне. Эти меры принимаются для предотвращения распространения коронавируса на территории России, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Все задействованные службы должны держать ситуацию на контроле. Губернатор поручил предусмотреть все средства для болеющих гриппом и ОРВИ, в том числе по запасам масок и лекарств», — сообщил вице-премьер краевого правительства Сергей Нехаев.

По информации регионального Минздрава, под наблюдением находятся 355 человек, прибывших из Китая: 283 россиянина и 72 гражданина КНР. Сняты с медицинского наблюдения 228 человек. В развернутой карантинной зоне под наблюдением медиков находятся 13 человек, все они здоровы.

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 «В учреждениях здравоохранения сформирован необходимый запас противовирусных лекарственных препаратов, а в государственных аптеках — защитных медицинских масок. Однако мы отмечаем рост их стоимости», — отметил министр здравоохранения Валерий Кожевников.

В Забайкальском крае действует ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур. Организован централизованный сбор российских граждан на китайской территории.

В министерстве здравоохранения региона создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу.

Тема: Распространение китайского вируса
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