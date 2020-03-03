Peugeot 208 стал автомобилем года

Субкомпактный хэтчбек Peugeot 208 стал победителем конкурса Car of the Year 2020, сообщается на сайте премии. Эта модель не продается в России с 2016 года.

Компактный хэтчбек Peugeot 208 вышел на рынок в 2012 году, в 2019 он получил полностью электрическую версию. В линейку 208 входят три бензиновых мотора разной мощности, дизель и электрическая модификация, батарея которой дает запас хода до 340 километров.

В России новые Peugeot 208 не продаются с 2016 года из-за низкого спроса.

«Автомобиль года» выбирает жюри, состоящее из 60 автомобильных журналистов, которые оценивают машины в баллах. Peugeot 208 набрал 242 очка. На втором месте Car of the Year 2020 расположилась электрическая Tesla Model 3 (242 балла), а бронзу получил электроседан Porsche Taycan (222 очка).

Финалистами стали Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) и BMW 1-й серии (133).