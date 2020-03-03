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Бродячие собаки растерзали марала в «Красноярских Столбах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бродячие собаки растерзали самку марала в национальном парке «Красноярские Столбы» неподалеку от туристической тропы к скале Такмак, сообщает пресс-служба нацпарка.

«Это была молодая 8-месячная особь. Результаты вскрытия показали, что маралуха была полностью здорова. В желудке найдены остатки непереваренной пищи. Выявлен перелом позвоночника. Судя по всему, псы загнали жертву на скалу, откуда она упала и сломала позвоночник, а потом они добили ее в ручье. Нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка», — рассказал замдиректора по охране заповедной территории Иван Кириллов.

Это не первый случай нападения бродячих собак на диких животных. Два года назад практически в этом же месте бесхозные псы задрали двух маралов и косулю. В прошлом году зарегистрировано более десяти случаев охоты. 

Стаи собак регулярно попадают на камеры учета, размещенные на входах в парк, а также отмечаются фотоловушками, установленными на территории «Столбов». Все они являются проходными, так как информации о постоянно живущих собаках на территории не зафиксировано.

За 2018-2019 годы ситуация с бродячими собаками в нацпарке усугубилась их многократным увеличением в городской черте. Только в прошлом году на территории «Красноярских Столбов» и в его охранной зоне, по данным научного отдела, было встречено 353 бродячие собаки, что в 4,5 раза больше, чем в 2017 году.

Теперь же псов отмечают и на «Центральном входе»: по Лалетинской дороге они бегут в скальный район «Столбов». Сотрудники парка все больше встречают собак с наличием чипа, то есть ранее эти особо были отловлены, прочипированы и отпущены. Администрация национального парка готовит очередное обращение к городским властям о принятии мер по изъятию бродячих собак с территории Красноярска и прилегающих поселков.

В Красноярске в ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации из-за нападений собак на людей. Следственный комитет расследует дела о гибели нескольких людей от укусов собак. По делу о халатности отправили под домашний арест руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры мэрии Красноярска.

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