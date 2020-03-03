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Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин внес ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поправку о признании брака союзом мужчины и женщины, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внес в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — приводит ТАСС слова Толстого.

Ранее президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Но указал на необходимость выбора точных формулировок.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны.

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Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование — 22 апреля.

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Топ комментариев

muroroa

А имя бога будет Владимир Владимирович?

Иркут 69

Смеяться. Что ещё делать, глядя на то, как эти господа делают из конституции посмещище... 😀

Voland2

Мимо кассы... А атеистам что делать?

Иркут 69

Если посмотреть на состав этой "рабочей группы по поправкам"... то можно только нам посочуствовать. От...

лачинов

Ничего неожиданного. Когда боевые действия ведут США наш представитель обвиняет их в том же самом. Хорошо...