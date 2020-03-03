Родившей в СИЗО сибирячке смягчили приговор

Суд после просьбы прокуратуры смягчил приговор жительнице Новосибирска, которая несовершеннолетней попала в СИЗО и там родила ребенка, сообщил Sibnet.ru адвокат Владимир Волого.

Несовершеннолетнюю беременную девушку арестовали по обвинению в сбыте особо крупной партии наркотиков. Вину она не признала, сказала, что наркотики принадлежали ее парню, она о них не знала. В СИЗО №1 девушка заявляла, что ее заставляли отказаться от ребенка. В итоге она родила мальчика. Его сейчас взяла под опеку бабушка малыша.

Сначала суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев колонии общего режима. Отсрочку наказания до того, как ребенку исполнится 14 лет, ей не дали. После просьбы прокуратуры, ей смягчили приговор.

«По решению суда смягчили с 5 лет и 9 месяцев до 4 лет 10 месяцев лишения свободы», — сказал Волого.

Ранее адвокат говорил, что доказательства преступления девушки получены с нарушением закона. Например, когда беременную девушку задержали, она находилась в отделе полиции сутки и ей не предоставили право воспользоваться телефоном, чтобы попросить помощи и сообщить свое местонахождение.