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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Озвучена дата выхода Death Stranding на ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Цифровые магазины Epic Games Store и Steam открыли предзаказ на ПК-версию Death Stranding, стоимость игры составила 3 499 рублей, а датой релиза назначено 2 июня 2020.
Экшен от Хидэо Кодзимы предлагает игрокам взять на себя роль Сэма Бриджеса, курьера в постапокалиптическом мире, находящимся под разрушительным влиянием таинственной Петли смерти. Герою предстоит много путешествовать, доставляя посылки и объединяя разрозненные поселения остатков человечества, преодолевая трудности от обычных ям на пути, до вторжения призрачных монстров.


Игра изобилует новыми механиками разработкой которых занимался лично Кодзима, а в качестве актёров приняли участие Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а для некоторых персонажей моделями послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.

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