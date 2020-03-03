Озвучена дата выхода Death Stranding на ПК

Цифровые м агазины Epic Games Store и Steam открыли предзаказ на ПК-версию Death Stranding, стоимость игры составила 3 499 рублей, а датой релиза назначено 2 июня 2020.

Экшен от Хидэо Кодзимы предлагает игрокам взять на себя роль Сэма Бриджеса, курьера в постапокалиптическом мире, находящимся под разрушительным влиянием таинственной Петли смерти. Герою предстоит много путешествовать, доставляя посылки и объединяя разрозненные поселения остатков человечества, преодолевая трудности от обычных ям на пути, до вторжения призрачных монстров.

Игра изобилует новыми механиками разработкой которых занимался лично Кодзима, а в качестве актёров приняли участие Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер, а для некоторых персонажей моделями послужили кинорежиссёры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.