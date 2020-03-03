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Сына депутата в Красноярске будут судить на снятое на видео убийство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Сын экс-судьи и депутата Андрея Шилова и его сообщник Сергей Шмелев предстанут перед судом по обвинению в убийстве, избиение которого они снимали на видео, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным следствия, в середине сентября ночью 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний сын экс-судьи и председателя Емельяновского поселкового Совета депутатов Андрей Шилов после конфликта по телефону с их знакомым, приехали к нему домой. Они его сильно избили, происходящее снимали на смартфон. Его верхнюю одежду они забрали себе.

Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, скончался. После избиения мужчины прислали кровожадное видео подруге жертвы. После смерти избитого в больнице она придала делу огласку, после чего Шилова задержали.


Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Красноярска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, кража имущества). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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