Экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО "Бутырка", где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд», — цитирует ТАСС сообщение источника.

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В октябре Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Двоих тяжело ранил. Его задержали на месте преступления, арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале начался суд по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, где Шамсутдинов и еще ряд военных проходят как потерпевшие. Обвиняемый — Руслан Мухатов. В ходе судебного заседания все потерпевшие, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову.