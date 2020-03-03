НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым

Источник:
Sibnet.ru
237 1
Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье, сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, показала, что он вменяем. В настоящий момент Шамсутдинова перевели из столичного СИЗО "Бутырка", где он содержался во время проведения исследования, на Дальний Восток, где его ждет суд», — цитирует ТАСС сообщение источника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШамсутдинов в письме из СИЗО попросил прощения у семей погибших

В октябре Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Двоих тяжело ранил. Его задержали на месте преступления, арестовали и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале начался суд по делу о дедовщине в воинской части Забайкалья, где Шамсутдинов и еще ряд военных проходят как потерпевшие. Обвиняемый — Руслан Мухатов. В ходе судебного заседания все потерпевшие, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий к Мухатову.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
СК отказался возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова
Прения сторон пройдут по делу издевательств над Шамсутдиновым
Шамсутдинов отказался идти на мировую с обвиняемым в дедовщине
Назначена дата суда по дедовщине в части Шамсутдинова
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Компания S7 объявила о возврате денег за билеты в Сеул
Сибирь 03.03.2020 13:29
Сибирские ученые создали экспресс-тест для обнаружения коронавируса
Сибирь 03.03.2020 12:31
Убийца из Приангарья 15 лет скрывался на юге России
Сибирь 03.03.2020 11:32
Консультирование по платному мосту через Обь обойдется в 70 млн рублей
Сибирь 03.03.2020 11:26
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18310
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12205
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
8791
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6264
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Признание брака союзом мужчины и женщины закрепят в Конституции
•
Бюджет России сэкономил на пенсионерах 20 млрд рублей
•
Белый дом назвал срок появления вакцины от коронавируса
•
Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62