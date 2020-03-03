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Группа Little Big поедет от России на «Евровидение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме, сообщила пресс-служба Первого канала.

«Little Big — это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы», — говорится в сообщении канала.

В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — сказал основатель и солист группы Little Big Илья Прусикин.

Little Big исполняют песни преимущественно на английском языке, однако наиболее известны они благодаря ярким, эксцентричным клипам на треки. Одна из самых известных песен во всем мире — Skibidi.

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muroroa

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Иркут 69

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Иркут 69

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