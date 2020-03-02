Бог появится в обновленной Конституции

Одна внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции поправок предусматривает упоминание бога в Основном законе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию на совместной встрече, которая состоялась 28 февраля.

Текст поправки не публиковался, по словам сопредседателей рабочей группы, бога можно упомянуть в историческом контексте. Например, следующим образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кремль отреагировал на инициативу нейтрально, уточнив, что рабочая группа ее рассмотрит.