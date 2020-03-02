Февральское обновление Windows 10 «затормозило» компьютеры

Выпущенное на днях февральское обновление для Windows 10 вызвало проблемы у ряда пользователей. Виновником специалисты назвали патч KB4535996.

KB4535996 является дополнительным обновлением и устанавливается только при ручной активации. Если пользователь решил это сделать, то после перезагрузки он может столкнуться с различными ошибками в работе операционной системы.

Пользователи отмечают, что быстродействие системы может серьезно замедлиться, отмечаются BSOD и кратковременные замирания. Некоторые ноутбуки после установки патча вообще отказываются загружаться.

Тестирование показывает, что патч вызывает сбои при прохождении инициализации оборудования. В случае возникновения подобных сбоев рекомендуется удалить обновление или загрузиться из «точки восстановления».