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Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — сказал Володин, уточнив при этом, что поступившие документы направят в профильный комитет — по госстроительству и законодательству.

Володин добавил, что предложения были сформулированы в результате диалога главы государства с представителями всех фракций, гражданского общества. Часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую президент приглашал к диалогу.

2 марта — последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением. Планируется, что поправки выставят единым пакетом на общенародное голосование, процедура пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

Путин предложил обсудить возможность изменить Конституцию 15 января, когда оглашал послание Федеральному собранию. В тот же день он сформировал рабочую группу по работе над поправками, в нее вошли законодатели, юристы, представители общественности.

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