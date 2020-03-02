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Турция наводнила Сирию «роем дронов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Air Force

Массовое применение турецкой армией ударных беспилотников для борьбы с частями правительственных войск Сирии стало «военной новинкой», доказавшей возросшие технологические возможности Турции на поле боя.

В ответ на сирийский авиаудар по колонне турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, впервые в истории «рой» беспилотников позволил взять под контроль огромную территорию, пишет Bloomberg.

Так, десятки беспилотных дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, уничтожили зенитно-ракетные комплексы и бронетехнику. Видео таких операций ранее распространило Министерство обороны Турции на своей странице в сети Twitter.

Сейчас турецкая армия ведет воздушную кампанию в Сирии с помощью одних только дронов, их действия поддерживаются артиллерией и ракетными частями. Отмечается, что ранее что-то подобное в масштабных военных операциях удавалось только Израилю.

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