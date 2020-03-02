Экс-министр экологии Алтая попадет под суд

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай ответит в суде за злоупотребление полномочиями. Вместо лесопожарной техники он купил джип, сообщает Западно-Сибирское следственное управления на транспорте СК России

По данным следствия, в 2018-2019 годах «подвед» министерства – «Авиалесоохрана», нуждался в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп. Всего требовалось порядка 6,955 миллионов рублей.

В январе 2019 года министерству выделили 6,2 миллиона рублей по госпрограмме «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды». При этом министр направил деньги не на создание условий для развития лесного хозяйства, а совсем на другие цели.

В итоге была куплена Toyota Land Cruiser 200 за 6,144 миллиона рублей. Этот джип использовался для целей, не связанных с работой по защите лесов. Уже бывший министр во время расследования свою вину отрицал. Но дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» направлено в суд.