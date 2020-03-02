ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, утверждается в подготовленном докладе ООН по Сирии.

Организация указывает, что в результате были нарушены гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии», пишет турецкое агентство Anadolu.

Ранее западные СМИ сообщили, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтвердили.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт 29 февраля призвала Россию немедленно «посадить» боевые самолеты в Арабской Республике. Она также предложила сирийским правительственным войскам отойти на линию разграничения, установленную в 2018 году.