НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
536 10
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением, утверждается в подготовленном докладе ООН по Сирии.

Организация указывает, что в результате были нарушены гражданские права сирийцев, в том числе детей, в районах, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии», пишет турецкое агентство Anadolu.

Ранее западные СМИ сообщили, что ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтвердили.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт 29 февраля призвала Россию немедленно «посадить» боевые самолеты в Арабской Республике. Она также предложила сирийским правительственным войскам отойти на линию разграничения, установленную в 2018 году.

Еще по теме
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
Путин обсудил с Роухани две главные проблемы — Турцию и вирус
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
•
Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус
•
Турция наводнила Сирию «роем дронов»
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-министр экологии Алтая попадет под суд
Сибирь 02.03.2020 19:00
«Ловушки» для микропластика установили в горах Алтая
Сибирь 02.03.2020 18:15
Чиновник подавился съеденной во время обыска бумагой. ВИДЕО
Сибирь 02.03.2020 17:07
Мальчика с вросшей в колени гречкой отдадут бабушке
Сибирь 02.03.2020 16:30
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18170
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12104
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
7679
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6108
Обсуждение (10)
КАРТИНА ДНЯ
•
ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
•
Прилетевшему из Италии россиянину диагностировали коронавирус
•
Турция наводнила Сирию «роем дронов»
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
139
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
61