Иркутский чиновник подавился съеденной во время обыска бумагой. ВИДЕО

Замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время обыска, проводимого следственным комитетом, схватил со стола бумагу и начал ее есть. Видео с «перекусом» разместило областное СУ СК России.

На 22-й секунде видео о ходе обыска в кабинете чиновника заметно, что он пытается что-то прожевать. «Он ест бумагу», — комментирует его действия следователь. В этот момент замглавы ведомства подавился, ему на помощь пришел силовик, заботливо похлопав подозреваемого по спине.

Уголовное дело в отношении чиновника возбудили по подозрению во взятке. По версии следствия, 28 февраля он получил от предпринимателя деньги в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Подозреваемого задержали, провели осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. В кабинете одного из подозреваемых специалисты обнаружили кокаин.

В отношении замруководителя ведомства и других должностных лиц возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).